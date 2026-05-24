В ЦСКА предсказали победителя в матче «Краснодара» и «Спартака»

Игрок ЦСКА Круговой уверен, что «Спартак» победит «Краснодар» в Кубке России

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой выразил уверенность, что московский «Спартак» одержит победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Его слова приводит пресс-служба сборной России в Telegram-канале.

«Спартак» по пенальти», — заявил футболист.

Сборная России уже начала подготовку к предстоящим товарищеским матчам.

Суперфинал Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

