«Перед «Спартаком» ужаленный «Краснодар»: Мостовой о Суперфинале Кубка России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об исходе матча в суперфинале Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». Его слова передает «Чемпионат».

«Думаю, «Краснодар» уже восстановился, забыл про потерянное чемпионство и думает о Кубке. Огромное преимущество будет у «Спартака» за счет болельщиков на стадионе. А у «Краснодара» очень сильная команда во главе с Кордобой. Надеюсь, «Спартак» возьмет Кубок, но перед ним ужаленный «Краснодар», — сказал Мостовой.

Суперфинал Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

