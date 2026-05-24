Ветеран «Спартака» рассказал, перейдет ли Дзюба в московский клуб

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» предположил, что игрок тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба не перейдет в московский клуб.

«Какой клуб подошел бы Дзюбе? Сложно говорить об этом. Я думаю, на него бы претендовали клубы, которые только вышли в РПЛ или команды из середины таблицы. Переход в «Спартак»? Для Артема это был бы самый лучший вариант, но я думаю, что москвичи не будут его рассматривать», — сказал Деменко.

Дзюба выступал за «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Ранее Дзюба попрощался с «Акроном».