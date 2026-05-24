«Родина-мать?» Дзюба пошутил о переходе в московский клуб

Форвард Дзюба пошутил про слухи о переходе в московскую «Родину»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба высказался о своем будущем в профессиональном футболе, заявив, что намерен продолжать карьеру. Его слова приводит Sport24.

На вопрос журналиста о том, перейдет ли он в московскую «Родину», Дзюба шутливо ответил: «Родина-мать?».

23 мая Дзюба объявил, что покидает тольяттинский «Акрон».

Дзюба выступал за «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Ранее в «Акроне» объяснили уход Дзюбы из клуба.