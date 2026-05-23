«Акрон» Дзюбы сохранил прописку в РПЛ

«Акрон» уступил «Ротору», но сохранил прописку в РПЛ
Юрий Стрелец/РИА Новости

Тольяттинский «Акрон» сохранил место в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв по сумме двух матчей волгоградский «Ротор».

В ответном матче единственный мяч забил игрок «Ротора» Глеб Шильников. Он отличился на 49-й минуте. В первом матче, который прошел в Волгограде, «Акрон» победил со счетом 2:0.

«Акрон» стал последней командой, завоевавшей путевку в РПЛ сезона-2026/27.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее «Динамо» сохранило место в РПЛ.

 
