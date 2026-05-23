«Динамо» сохранило место в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» и сохранило место в РПЛ
Махачкалинское «Динамо» в ответном стыковом матче за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) обыграло екатеринбургский «Урал».

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 39-й минуте счет ударом с пенальти открыл Гамид Агаларов. Хуссем Мрезиг во втором тайме удвоил преимущество махачкалинцев. первом матче «Динамо» обыграло «Урал» со счетом 1:0.

В следующем сезоне «Динамо» сыграет в РПЛ. «Урал» будет выступать в Первой лиге.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее главный тренер «Динамо» покинул клуб.

 
