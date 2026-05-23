Ветеран ЦСКА назвал большой минус тренера команды

Ветеран ЦСКА Масалитин заявил, что у тренера команды Игдисамова нет авторитета
Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что у исполняющего обязанности тренера столичного клуба Дмитрия Игдисамова нет авторитета, передает «Матч ТВ».

«Здесь есть и положительные моменты, и отрицательные. Положительный в том, что Игдисамов знает структуру ЦСКА. Но есть большой минус — он не работал со взрослыми футболистами, естественно, у него нет авторитета», — сказал Масалитин.

В заключительном туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Локомотив». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. После этой победы ЦСКА под руководством Игдисамова набрал 51 очко и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 53 балла остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

Чемпионат России выиграл петербургский «Зенит», вторым стал «Краснодар», московский «Спартак» — четвертый.

Ранее стало известно, когда ЦСКА объявит имя главного тренера.

 
