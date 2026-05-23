Стало известно, когда ЦСКА объявит имя главного тренера

Bobsoccer: ЦСКА на следующей неделе объявит Игдисамова главным тренером
Григорий Соколов/РИА Новости

Московский ЦСКА объявит о назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером на следующей неделе. Об этом пишет издание Bobsoccer.

Согласно опубликованной информации, основной костяк команды поддерживает кандидатуру Игдисамова, который исполняет обязанности главного тренера.

«Терять время на альтернативные поиски в клубе больше не намерены. ЦСКА определился и намерен укрепить тренерский штаб. Процесс уже идет, разумеется, с активным участием Игдисамова», — указано в публикации.

Фабио Челестини, возглавлявший команду с лета 2025 года, был отправлен в отставку на фоне неудачных результатов в весенней части чемпионата. Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством ЦСКА одержал две победы и потерпел одно поражение.

В заключительном туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Локомотив». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. После этой победы ЦСКА под руководством Игдисамова набрал 51 очко и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 53 балла остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

Чемпионат России выиграл петербургский «Зенит», вторым стал «Краснодар», московский «Спартак» — четвертый.

