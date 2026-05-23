Мостовой отказался идти в ЦСКА в штаб Игдисамова

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что пошел бы работать в ЦСКА, но не в штабе Дмитрия Игдисамова, передает «Советский спорт».

«Я бы в ЦСКА пошел с удовольствием, если бы пригласили, но не в штаб к Игдисамову. Вы издеваетесь, что ли? Зачем я тогда в футбол играл 30 лет? « — сказал Мостовой.

Фабио Челестини, возглавлявший команду с лета 2025 года, был отправлен в отставку на фоне неудачных результатов в весенней части чемпионата. Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством ЦСКА одержал две победы и потерпел одно поражение.

В заключительном туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Локомотив». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. После этой победы ЦСКА под руководством Игдисамова набрал 51 очко и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 53 балла остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

