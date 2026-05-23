Аршавин: я за «Спартак», хочу МакSим послушать

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что будет болеть за московский «Спартак» в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром».

«Я за «Спартак». «Спартак» победит. «Спартак» здорово играет, кроме матча с Махачкалой. С тем же «Краснодаром» они хорошо играли. Они уверенно обыграли «Ахмат». Я хочу ещё, чтобы «Спартак» победил, чтобы МакSим послушать, потому что эпично это было, когда они с «Динамо» играли», — отметил он.

Игра состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

