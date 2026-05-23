«Зенит» забрал у «Балтики» защитника

«Зенит» объявил о переходе из «Балтики» защитника Андраде
Петербургский «Зенит» в своем Telegram-канале официально объявил о переходе из калининградской «Балтики» защитника Кевина Андраде.

Рабочее соглашение между футболистом и клубом заключено на пять лет.

26-летний колумбийский игрок выступал за «Балтику» с января 2024 года. Всего он провел за калининградский клуб 83 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счет три оформленных гола.

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Главным судьей встречи был назначен Сергей Карасев. Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. «Ростов» завершил сезон на 10-м месте с 33 очками. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

«Балтика» заняла шестое место в чемпионате России, набрав 46 баллов. Команда сыграла первый сезон в РПЛ после возвращения из Первой лиги.

Ранее игрок «Зенита» Андрей Мостовой назвал Александра Соболева омерзительным.

 
