Соболенко раскрыла, возьмет ли фамилию мужа

Первая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что не намерена менять девичью фамилию после замужества. Ее слова передает First&Red.

«У меня будет моя фамилия. У меня есть своя история, и, слава богу, меня понимают. Мне хочется фамилию моего отца в историю вписать. Но если у нас когда-нибудь будут дети, там будет борьба. Но я уже проигрываю в этой битве, так что, наверное, да, дети у нас будут уже Франгулисами», — сказала Соболенко.

4 марта стало известно, что возлюбленный Соболенко — бизнесмен Георгиос Франгулис — сделал ей предложение. Согласно опубликованной в СМИ информации, основной элемент помолвочного кольца — овальный бриллиант весом более 12 карат, который закреплен в платиновой оправе. В дизайне также присутствуют изумруды, которые являются любимым камнем Соболенко. Добавить их было личной идеей Франгулиса.

Стоимость кольца оценивается в пределах от $500 000 до $1 000 000 (примерно 78 737 890 рублей).

Ранее Соболенко прервала пресс-конференцию на «Ролан Гаррос» в знак протеста.