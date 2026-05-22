Стал известен основной кандидат на роль главного тренера ЦСКА

ЦСКА планирует утвердить Игдисамова на пост главного тренера
Московский ЦСКА намерен назначить Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

«Ни один из иностранных кандидатов, которые были предложены спортивным отделом клуба и с кем были проведены собеседования, не убедил руководство. У клуба нет уверенности, что опыт этих тренеров команде будет нужнее и полезнее, чем опыт Игдисамова в работе непосредственно с текущим составом», — сказал источник.

Челестини, возглавлявший команду с лета 2025 года, был отправлен в отставку на фоне неудачных результатов в весенней части чемпионата. Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

В заключительном туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Локомотив». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. После этой победы ЦСКА под руководством Игдисамова набрал 51 очко и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 53 балла остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

Чемпионат России выиграл петербургский «Зенит», вторым стал «Краснодар», московский «Спартак» — четвертый.

