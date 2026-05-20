Топовые теннисисты ограничат общение со СМИ из-за низких призовых

Ведущие теннисисты намерены ограничить свое общение с прессой в медиадень на «Ролан Гаррос» в знак протеста против низких призовых. Об этом сообщает The Guardian.

На этой неделе топ-теннисисты прибыли в Париж, где пройдет Открытый чемпионат Франции. 22 мая — в медиадень, который предшествует старту турнира — спортсмены намерены ограничить свое общение с журналистами ровно на 15 минут, после чего они в этот день больше не будут давать комментарии и интервью кому бы то ни было. Такая акция протеста связана с тем, что что турниры Большого шлема, куда входит «Ролан Гаррос», выделяют на призовые около 15% своих доходов.

5 мая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции турнира категории WTA-1000 в Риме заявила о готовности устроить бойкот из-за недовольства призовыми, которые получают спортсмены в теннисе.

До этого двадцать ведущих теннисистов, включая Соболенко, подписали письмо, в котором выразили критику в отношении организаторов Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в связи с малым, по их мнению, увеличением призового фонда турнира.

Ранее Даниил Медведев заявил, что готов бойкотировать матчи из-за призовых.

 
