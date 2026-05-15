«На пьедестале должны стоять спортсмены, а не политики»: глава IBA о допуске борцов

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев высказалася о решении Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) допустить российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Его слова передает «Матч ТВ».

«Надеюсь, это станет примером и для других федераций. Спорт не должен становиться заложником политики. Россия — великая спортивная держава. На пьедестале должны стоять спортсмены, а не политики», — сказал Кремлев.

15 мая стало известно о снятии ограничений с российский и белорусских борцов. В турнирных протоколах россияне получат обозначение RUS, белорусские спортсмены — BLR. В случае победы на церемониях награждения прозвучат государственные гимны.

В конце февраля 2022 года МОК выпустил рекомендацию для федераций об отстранении атлетов из России и Беларуси. Однако ряд международных организаций впоследствии вернули спортсменам право выступать под национальным флагом и гимном — в частности, в самбо, дзюдо и боксе.

Ранее глава ФСБР заявил о заслуге Путина в развитии спортивной борьбы.

 
