Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Болельщики из более чем 40 регионов России посетили финальный матч Кубка Гагарина

«МегаФон»: 21% трафика сайта КХЛ за 3 месяца пришелся на жителей Москвы и области
Владимир Федоренко/РИА Новости

Финальный матч Кубка Гагарина на «Татнефть Арене» в Казани посетили любители хоккея из 41 региона России, следует из результатов аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных.

Помимо болельщиков из «домашних» регионов команд-финалистов - Татарстана и Ярославля – хоккеистов поддерживали фанаты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Кировской, Челябинской областей и других регионов.

В ходе решающего матча хабаровчане, воронежцы, москвичи, югорчане и свердловчане активнее других потребляли трафик в сети.

При этом, если обычно зрители игр на «Татнефть Арене» прокачивают порядка 13‑15 МБ (объем 4‑5 фото в хорошем разрешении), то рекордсмены запускали прямые трансляции и выкладывали «тяжелое» видео в объеме 182 МБ.

Также в «МегаФоне» отметили, что за последние 3 месяца 21% трафика сайта КХЛ пришелся на жителей Москвы и Московской области. При этом, по данным оператора, 8% трафика обеспечили жители Башкортостана, а еще 7% — Татарстана.

Активнее всего (38%) сайтом пользовались болельщики 35-44 лет, а 82% аудитории составили мужчины.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!