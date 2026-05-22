Болельщики из более чем 40 регионов России посетили финальный матч Кубка Гагарина

«МегаФон»: 21% трафика сайта КХЛ за 3 месяца пришелся на жителей Москвы и области

Финальный матч Кубка Гагарина на «Татнефть Арене» в Казани посетили любители хоккея из 41 региона России, следует из результатов аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных.

Помимо болельщиков из «домашних» регионов команд-финалистов - Татарстана и Ярославля – хоккеистов поддерживали фанаты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Кировской, Челябинской областей и других регионов.

В ходе решающего матча хабаровчане, воронежцы, москвичи, югорчане и свердловчане активнее других потребляли трафик в сети.

При этом, если обычно зрители игр на «Татнефть Арене» прокачивают порядка 13‑15 МБ (объем 4‑5 фото в хорошем разрешении), то рекордсмены запускали прямые трансляции и выкладывали «тяжелое» видео в объеме 182 МБ.

Также в «МегаФоне» отметили, что за последние 3 месяца 21% трафика сайта КХЛ пришелся на жителей Москвы и Московской области. При этом, по данным оператора, 8% трафика обеспечили жители Башкортостана, а еще 7% — Татарстана.

Активнее всего (38%) сайтом пользовались болельщики 35-44 лет, а 82% аудитории составили мужчины.