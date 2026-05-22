Винисиус пропустит последний матч «Реала» в сезоне

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получил от клуба разрешение пропустить заключительный матч 38-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао, сообщает ESPN.

Игра состоится 23 мая. Форвард досрочно отправится в расположение сборной Бразилии, чтобы начать подготовку к чемпионату мира 2026 года.

В текущем сезоне Винисиус провел за «Реал» 53 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 14 результативных передач. В текущем сезоне чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», «Реал» обеспечил себе второе место.

На групповом этапе чемпионата мира бразильцы сыграют с Марокко, Гаити и Шотландии. Первый матч состоится в Нью-Джерси.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее стала известна главная задача Жозе Моуринью в «Реале».