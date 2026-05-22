В «Динамо» объяснили, зачем второй раз пригласили Шварца возглавить клуб

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев назвал причины назначения немецкого специалиста Сандро Шварца на пост главного тренера клуба во второй раз. Его слова передает пресс-служба клуба.

«Назначение Сандро — это не воспоминание о славном прошлом, не попытка «вернуть наш 2021-й», а стремление уже сейчас и в ближайшем будущем выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой и интенсивной игрой», — сказал Ивлев.

Соглашение Шварца с «бело-голубыми» действует до лета 2029 года.

Немецкий специалист Сандро Шварц возглавлял московское «Динамо» с октября 2020 по май 2022 года. При нем клуб завоевал бронзовые награды чемпионата России в сезон‑2021/22, а широкой аудитории стали известны воспитанники Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Позднее Шварц работал в «Герте», но был уволен в апреле 2023 года, когда клуб замыкал таблицу Бундеслиги. А в декабре 2023 года подписал соглашение с американским «Нью‑Йорк Ред Буллз».

«Динамо» в завершившемся сезоне РПЛ стало седьмым, набрав 45 очков. По ходу сезона пост главного тренера покинул Валерий Карпин, после чего командой руководил Ролан Гусев.

Ранее в Российской премьер-лиги (РПЛ) предложили ввести лимит на иностранных тренеров.