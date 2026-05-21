В РПЛ предложили ввести лимит на иностранных тренеров

Российский специалист Валерий Газзаев предложил ввести в Российской премьер-лиге (РПЛ) лимит на иностранных тренеров, передает «Чемпионат».

«У нас говорят про лимит на легионеров среди игроков. А почему не сделать лимит на иностранных тренеров? Давайте сделаем такой лимит. Шварц везде и всё проиграл, а СМИ пишут, что он будет в «Динамо», — сказал Газзаев.

В завершившемся розыгрыше Российской премьер-лиги клубы могли иметь в заявке на сезон 13 иностранных футболистов, восемь из которых могли находиться на поле одновременно. С чемпионата-2026/27 Министерство спорта Российской Федерации утвердило новый лимит: 12 иностранцев в заявке на сезон и семеро на поле. Министр спорта Михаил Дегтярев неоднократно говорил, что в дальнейшем лимит будет ужесточаться, но его окончательный формат и сроки ужесточения зависят от поведения клубов.

Чемпионат РПЛ-2025/26 выиграл санкт-петербургский «Зенит», в предпоследнем туре обошедший лидировавший практически весь турнир «Краснодар».

