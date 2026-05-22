Валиева и Трусова собираются возвращаться в спорт

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова собираются возвращаться в большой спорт, передает «Матч ТВ».

«И Валиева, и Трусова собираются возвращаться в спортивный сезон, они написали соответствующие заявления. Это спортсмены огромного масштаба. Нам приятно, что они вновь хотят попробовать силы в спорте», — сказал Сихарулидзе.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

