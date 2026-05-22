Глава ФФККР рассказал об отношении к переходу сына Плющенко в сборную Азербайджана

Глава ФФККР Сихарулидзе о сыне Плющенко: мы за то, чтобы ребята развивались
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе отреагировал новость о том, что Александр Плющенко будет выступать за Азербайджан, отметив, что организация выступает за развитие отечественных спортсменов, передает Sport24.

«Саша Плющенко — юный парень, не состоит в сборных, не участвовал во всероссийских соревнованиях в последнее время. Мы абсолютно легитимно дали ему возможность выступать за Азербайджан. Мы за то, чтобы ребята развивались, не нарушая правил», — сказал Сихарулидзе.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее Ирина Роднина вступилась за сына Плющенко.

 
