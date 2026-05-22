Роднина вступилась за сына Плющенко: дочь Тутберидзе за кого только не выступала

Роднина об Александре Плющенко: дочь Тутберидзе за кого только не выступала

Трехкратная олимпийская чемпионка в спортивных парах Ирина Роднина заступилась за сына Евгения Плющенко Александра, который будет выступать за Азербайджан, передает Sport24.

«Почему все сосредоточились именно на Саше? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее три гражданства», — сказала Роднина.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее в Госдуме призвали Плющенко быть готовым к обвинениям в отсутствии патриотизма.