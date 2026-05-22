Состоялись выборы главы Федерации фигурного катания России

Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе переизбран на свою должность, сообщает пресс-служба организации в своем Telegram-канале..

Отчетно-выборная конференция ФФККР проходит 22 мая в Москве. Сихарулидзе был единственным кандидатом.

Сихарулидзе олимпийский чемпион 2002 года, серебряный призёр Олимпиады-1998, двукратный чемпион мира и Европы в паре с Еленой Бережной. В паре с Марией Петровой двукратный чемпион мира среди юниоров.

Международный союз конькобежцев в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Сихарулидзе раскритиковал судейство на турнирах в России.