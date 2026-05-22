В Кремле назвали «легенду российских шахмат»

Президент России Владимир Путин поздравит чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 75-летием. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент отправит поздравительную телеграмму, поздравит Карпова с юбилеем», – сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что Карпов – «наша легенда», это «легенда российских шахмат», который передает свой опыт молодежи и продолжает деятельность на шахматном поприще.

«Это такой законодатель по многим направлениям. Я, разумеется, с ним неоднократно встречался», — добавил Песков.

23 мая исполняется 75 лет многократному чемпиону мира по шахматам, депутату Государственной Думы РФ Анатолию Карпову.

