В Кремле назвали «легенду российских шахмат»

Песков: Путин направит телеграмму Карпову в честь 75-летнего юбилея
Президент России Владимир Путин поздравит чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 75-летием. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент отправит поздравительную телеграмму, поздравит Карпова с юбилеем», – сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что Карпов – «наша легенда», это «легенда российских шахмат», который передает свой опыт молодежи и продолжает деятельность на шахматном поприще.

«Это такой законодатель по многим направлениям. Я, разумеется, с ним неоднократно встречался», — добавил Песков.

23 мая исполняется 75 лет многократному чемпиону мира по шахматам, депутату Государственной Думы РФ Анатолию Карпову.

До этого Карпов раскритиковал решение Национального олимпийского комитета (НОК) Украины обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой не допускать до турниров Международной федерации шахмат (FIDE) детей из России и Белоруссии под своим флагом. Он назвал это полным безобразием по отношению к детям и шахматам.

Ранее академик РАО оценил идею сделать игру в шахматы школьным предметом.

 
