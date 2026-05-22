Азербайджан еще не получил от ФФККР разрешение сыну Плющенко вытупать за страну

Орхан Бадалов, пресс-секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана, заявил, что организация пока не получила письмо от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) письмо, подтверждающее возможность представлять Александру Плющенко Азербайджан на международных соревнованиях, передает Sport24.

«Мы сможем официально подтвердить информацию о смене Плющенко спортивного гражданства только после получения соответствующего подтверждения со стороны ФФККР», — сказал Бадалов.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее Виталий Милонов назвал переход сына Плющенко в сборную Азербайджана огромной ошибкой.