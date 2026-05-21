Милонов назвал переход сына Плющенко в сборную Азербайджана огромной ошибкой

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал решение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о переходе его 13-летнего сына Александра под флаг Азербайджана, передает «Советский спорт».

«Плющенко допустил огромную ошибку. Его сын еще несовершеннолетний, не принимает самостоятельные решения. Ответственность здесь самого Евгения. Все это время он так достойно держался. Чтобы вот так некрасиво закончить. Получается, для него какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна», — заявил Милонов.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее Дмитрий Васильев назвал возможным ударом по репутации смену гражданства сыном Плющенко.