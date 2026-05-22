Главный тренер «Динамо» покинул клуб

Московское «Динамо» в своем Telegram-канале объявило об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера команды.

«Динамо» Москва и Ролан Гусев завершают сотрудничество — Ролан Александрович покинет пост главного тренера команды в конце мая в связи с истечением срока контракта», — говорится в сообщении.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» заняло седьмое место, набрав 45 очков.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сезон «Динамо» назвали неудовлетворительным.