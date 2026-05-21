Сезон «Динамо» назвали неудовлетворительным

Тренер Валерий Газзаев заявил, что московское «Динамо» провело неудовлетворительный сезон, передает «Чемпионат».

«Для «Динамо» сезон неудовлетворительный. Сезон начинал Карпин, а заканчивал Гусев. Мне кажется, вторая часть чемпионата прошла на хорошем уровне. Несмотря на непопадание в финал Кубка России, мы видели, что в Краснодаре играли равные команды», — сказал Газзаев.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» заняло седьмое место, набрав 45 очков.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось о том, что сборная России дважды сыграет с Ираком летом.