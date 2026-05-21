В Госдуме призвали Плющенко быть готовым к обвинениям в отсутствии патриотизма

Журова: Плющенко надо быть готовым к обвинениям в отсутствии патриотизма

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко должен быть готов к обвинениям в отсутствии патриотизма после перехода его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана, передает РИА Новости.

«Если бы это был не сын Жени Плющенко, никто бы это не обсуждал. Уверена, что в подготовку сына государство не вложило ни копейки. Евгений решил так, потому что боится, что сын потеряет международный опыт, а в 13 лет уже нужно начинать его получать. Жене надо быть готовым: в его адрес полетят обвинения в отсутствии патриотизма», — сказала Журова.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее Татьяна Тарасова ответила, потеря ли для России переход сына Плющенко в Азербайджан.