Фигуристка Медведева: у меня сместились приоритеты, я выхожу замуж

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила на YouTube-канале «На личный счет», что ее приоритеты сместились в сторону семьи.

«Моя цель? Еще раз сделать свое ледовое шоу. Это все, что касается профессионализма. Мой, наверное, сейчас основной фокус по целям все-таки больше на семье сконцентрирован. В этом году я замуж выхожу. У меня немного», — сказала Медведева.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении спортивной карьеры.

Ранее Медведева рассказала, что изменила бы в своей карьере.

 
