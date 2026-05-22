Тренер «Локомотива» объявил о завершении карьеры

Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли после победы команды в Кубке Гагарина объявил о завершении карьеры, передает сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

До этого канадский специалист уже объявил о решении покинуть ярославскую команду.

Шестой матч финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» прошел в Казани на «Татнефть-Арене» и завершился победой «Локомотива» со счетом 3:2.

В составе ярославского клуба дублем в первом периоде отметился нападающий Егор Сурин. Третью шайбу «Локомотива» на 53-й минуте забросил Максим Шалунов, установивший окончательный счет. Казанцы в концовке смогли сократить разрыв: отличились Нэйтан Тодд и Никита Лямкин, однако сравнять счет хозяевам не удалось.

Итоговый счет серии до четырех побед — 4-2 в пользу «Локомотива», который второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. «Ак Барс» с тремя трофеями в активе трижды проиграл в финале.

Хартли был назначен на пост главного тренера «Локомотива» летом 2025 года, придя на смену Игорю Никитину, который привел команду к первому в истории Кубку Гагарина в прошлом сезоне.

Ранее Владимир Путин поздравил победителей Кубка Гагарина.

 
