«Отмороженная позиция»: Дегтярев заявил, что Россия открыта к диалогу с Европой

Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Россия открыта к диалогу с Европой в спортивной сфере, передает «Матч ТВ».

«Командировки мы посвящаем поискам контактов. Некоторые страны будут устраивать нам трудности при въезде, в основном это Прибалтика, Польша, часть западных стран. Они просто будут лишаться соревнований, будут изгоями благодаря своей отмороженной позиции», — сказал Дегтярев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям отстранить российских и белорусских атлетов. Однако некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. В частности, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

Ранее Михаил Мамиашвили назвал ошибку международных спортивных федераций.

 
