Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Спорт

Мамиашвили назвал ошибку международных спортивных федераций

Мамиашвили: к сожалению, некоторые приняли рекомендации по россиянам как приказ
Максим Богодвид/РИА Новости

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал борцовские виды «локомотивом» возвращения России на международную спортивную арену. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил «Газете.Ru» , что не так существенно, кто здесь первенствует, — важен сам процесс восстановления российского спорта.

«Я бы не стал говорить, кто первый. Есть наши братья дзюдоисты, есть водные виды, которые уже выступают под флагом и гимном. Я убежден, что возврат государственной символики неизбежен. Всем понятно, при каких условиях были приняты так называемые рекомендации МОК. К сожалению, для большинства международных организаций эти рекомендации были восприняты как приказ. Я уверен, что все встанет на свои места. Изначально все это произошло в силу политической конъюнктуры, определенного давления, но сейчас все возвращается на круги своя», — считает Мамиашвили.

Ограничения сняты не только с россиян, но и с белорусов. Российские борцы будут обозначаться в протоколах аббревиатурой RUS, белорусские — BLR. В случае завоевания золотых медалей на церемониях награждения будут исполняться гимны стран.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал федерациям отстранить российских и белорусских атлетов. Однако некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. В частности, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

Ранее Мамиашвили заявил о заслуге Путина в развитии спортивной борьбы.

 
Теперь вы знаете
Грозит ли парам «проклятье седьмого года»? Когда на самом деле наступает кризис в отношениях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!