Мамиашвили назвал ошибку международных спортивных федераций

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал борцовские виды «локомотивом» возвращения России на международную спортивную арену. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил «Газете.Ru» , что не так существенно, кто здесь первенствует, — важен сам процесс восстановления российского спорта.

«Я бы не стал говорить, кто первый. Есть наши братья дзюдоисты, есть водные виды, которые уже выступают под флагом и гимном. Я убежден, что возврат государственной символики неизбежен. Всем понятно, при каких условиях были приняты так называемые рекомендации МОК. К сожалению, для большинства международных организаций эти рекомендации были восприняты как приказ. Я уверен, что все встанет на свои места. Изначально все это произошло в силу политической конъюнктуры, определенного давления, но сейчас все возвращается на круги своя», — считает Мамиашвили.

Ограничения сняты не только с россиян, но и с белорусов. Российские борцы будут обозначаться в протоколах аббревиатурой RUS, белорусские — BLR. В случае завоевания золотых медалей на церемониях награждения будут исполняться гимны стран.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал федерациям отстранить российских и белорусских атлетов. Однако некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. В частности, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

Ранее Мамиашвили заявил о заслуге Путина в развитии спортивной борьбы.