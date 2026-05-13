Сборная России дважды сыграет с Ираком летом

Молодежная сборная России, в составе которой игроки не старше 23 лет, проведет два товарищеских матча с командой Ирака в Турции этим летом. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встречи пройдут в Анталье в рамках учебно-тренировочного сбора, который запланирован в период с 3 по 10 июня 2026 года. Подготовку к играм команда начнет 29 мая на базе в Новогорске.

В марте 2026 года российская команда одержала победу над сборной Узбекистана со счетом 2:1 и уступила команде Иордании U23 (1:2).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

