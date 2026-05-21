Игрок сборной России уехал в лес

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал в своем Telegram-канале, что уехал в лес перед матчами национальной команды.

«Ну а сейчас есть несколько дней, чтобы отдохнуть и чуточку перегрузиться перед сборной. Уехал в лес и пишу вам отсюда», — написал Кисляк.

Кисляк дебютировал за основную команду ЦСКА в 2024 году. В текущем сезоне футболист сыграл в 41 матче за армейцев во всех турнирах, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и такое же количество результативных передач.

11 мая ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 1:2. В турнирной таблице РПЛ команда идет на пятом месте, набрав 48 очков.

В мае стало известно о том, что Кисляк привлек внимание ряда клубов из Европы и Южной Америки.

