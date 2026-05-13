Ветеран «Спартака» указал на проблему ЦСКА

Трехкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Виктор Булатов указал на низкую физическую готовность московского ЦСКА, передает «МК».

«Я бы отметил низкую физическую готовность ЦСКА. Как-то ноги у них не бегут, резкости, быстроты в командных действиях нет. Даже тот же полузащитник Матвей Кисляк уже не тот Кисляк, отличавшийся осенью хорошими скоростными качествами», — сказал Булатов.

В прошлом туре Российской премьер-лиги ЦСКА одолел «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл игрок нижегородцев Даниил Лесовой на 44-й минуте. Армейцы сумели сравнять на 89-й минуте, отличился Данила Козлов. А уже через две минуты Имран Фиров вывел ЦСКА вперед, забив в своем дебютном матче РПЛ.

ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Пари НН» идет в зоне прямого вылета, команда занимает предпоследнюю строчку в таблице, набрав 22 балла. В заключительном туре РПЛ армейский клуб на домашнем стадионе примет московский «Локомотив». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

