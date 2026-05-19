Роман Ротенберг высказался о лимите на легионеров в футболе

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в комментарии для Legalbet заявил, что ужесточение лимита на легионеров в РПЛ пойдет на пользу российскому футболу.

«Всегда считаю, что нужно поддерживать наших российских ребят, чтобы они становились лидерами сборной», — подчеркнул Ротенберг.

В завершившемся розыгрыше Российской премьер-лиги клубы могли иметь в заявке на сезон 13 иностранных футболистов, восемь из которых могли находиться на поле одновременно. С чемпионата-2026/27 Министерство спорта Российской Федерации утвердило новый лимит: 12 иностранцев в заявке на сезон и семеро на поле. Министр спорта Михаил Дегтярев неоднократно говорил, что в дальнейшем лимит будет ужесточаться, но его окончательный формат и сроки ужесточения зависят от поведения клубов.

Чемпионат РПЛ-2025/26 выиграл санкт-петербургский «Зенит», в предпоследнем туре обошедший лидировавший практически весь турнир «Краснодар».

