Стало известно, сыграет ли Салах против сборной России

Reuters

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Аззам заявил, что Мохаммед Салах сыграет в товарищеском матче против сборной России, передает Sport24.

«Мохаммед Салах — лидер и капитан нашей сборной. Матч с Россией пройдет у нас дома, поэтому, конечно, он примет в нем участие», — сказал Аззам.

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут три матча. 29 мая российская команда встретится в Каире со сборной Египта. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее стал известен состав сборной России на товарищеские матчи.

 
