Стал известен состав сборной России на товарищеские матчи

Сборная России объявила окончательный состав на товарищеские матчи в мае и июне

Тренерский штаб сборной России огласил окончательный состав национальной команды для участия в трех товарищеских встречах в конце мая — начале июня.

В расширенный список вошли 32 футболиста.

Вратари: Адамов, Митрюшкин, Агкацев, Максименко.

Защитники: Сильянов, Морозов, Вахания, Мелехин, Денисов, Дивеев, Осипенко, Данилов, Круговой, Бевеев.

Полузащитники: Карпукас, Пруцев, Батраков, Кисляк, Обляков, Баринов, Умяров, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Глушенков, Петров, Садулаев, Кривцов, Головин.

Нападающие: Тюкавин, Воробьев, Мелкадзе.

В заявку также попал 18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов, который имеет право выступать за сборные Англии и России, так как принял российское спортивное гражданство.

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут три матча. 29 мая российская команда встретится в Каире со сборной Египта. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

