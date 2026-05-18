Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Стал известен состав сборной России на товарищеские матчи

Сборная России объявила окончательный состав на товарищеские матчи в мае и июне
Александр Вильф/РИА Новости

Тренерский штаб сборной России огласил окончательный состав национальной команды для участия в трех товарищеских встречах в конце мая — начале июня.

В расширенный список вошли 32 футболиста.

Вратари: Адамов, Митрюшкин, Агкацев, Максименко.

Защитники: Сильянов, Морозов, Вахания, Мелехин, Денисов, Дивеев, Осипенко, Данилов, Круговой, Бевеев.

Полузащитники: Карпукас, Пруцев, Батраков, Кисляк, Обляков, Баринов, Умяров, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Глушенков, Петров, Садулаев, Кривцов, Головин.

Нападающие: Тюкавин, Воробьев, Мелкадзе.

В заявку также попал 18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов, который имеет право выступать за сборные Англии и России, так как принял российское спортивное гражданство.

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут три матча. 29 мая российская команда встретится в Каире со сборной Египта. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Ранее «Зенит» стал чемпионом России.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!