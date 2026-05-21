Дзюбу назвали настоящим мужчиной

ФК «Акрон» Тольятти

Исполняющий обязанности главного тренера тольяттинского «Акрона» Мурат Искаков назвал игрока клуба Артема Дзюбу настоящим мужчиной, передает «Матч ТВ».

«Очень ждали Артема Дзюбу, когда он подойдет. Очень надеялись, что он восстановится. Он настоящий мужчина, настоящий профессионал. На неделю раньше срока вышел из лазарета и помог команде выиграть», — сказал Дзюба.

Акрон» обыграл волгоградский «Ротор» в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на домашнем стадионе «Ротора» «Волгоград Арена», завершилась с результатом 0:2. Дубль в этом матче оформил Беншимол, который сначала поразил ворота на 45+1-й минуте, а следом — на 51-й минуте.

Российский нападающий «Акрона» Артем Дзюба вышел в стартовом составе команды, однако результативными действиями отличиться не сумел.

Ранее комик Иван Абрамов высказался о возвращении Дзюбы в московский «Спартак».

 
