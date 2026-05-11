Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Спорт

«Когда выиграют Лигу чемпионов»: комик Абрамов о возвращении Дзюбы в «Спартак»

Комик Абрамов пошутил о возвращении форварда Дзюбы в «Спартак»
Александр Вильф/РИА Новости

Стендап-комик и болельщик «Спартака» Иван Абрамов иронично высказался о возвращении нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в московский «Спартак». Его слова приводит Legalbet.

«Ветераны и эксперты — это кто? Шишкин? Вот такие ветераны? Я первый раз слышу об этом, честно говоря. В качестве игрока он хочет вернуться? Ага… В этой жизни имеется в виду? Понятно... Вот когда «Спартак» выиграет Лигу чемпионов, тогда Дзюба может возвращаться. Прямо на следующий день», — заявил он.

Дзюба является воспитанником московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в клубе до 2015 года, после чего перешел в петербургский «Зенит». За красно-белых форвард провел 166 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 мячей.

11 мая «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. В турнирной таблице «Спартак» вернулся на четвертое место, набрав 51 балл.

Ранее в московском клубе не стали отвечать на вопрос о возможном подписании Дзюбы.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!