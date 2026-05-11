«Когда выиграют Лигу чемпионов»: комик Абрамов о возвращении Дзюбы в «Спартак»

Стендап-комик и болельщик «Спартака» Иван Абрамов иронично высказался о возвращении нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в московский «Спартак». Его слова приводит Legalbet.

«Ветераны и эксперты — это кто? Шишкин? Вот такие ветераны? Я первый раз слышу об этом, честно говоря. В качестве игрока он хочет вернуться? Ага… В этой жизни имеется в виду? Понятно... Вот когда «Спартак» выиграет Лигу чемпионов, тогда Дзюба может возвращаться. Прямо на следующий день», — заявил он.

Дзюба является воспитанником московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в клубе до 2015 года, после чего перешел в петербургский «Зенит». За красно-белых форвард провел 166 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 мячей.

11 мая «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. В турнирной таблице «Спартак» вернулся на четвертое место, набрав 51 балл.

Ранее в московском клубе не стали отвечать на вопрос о возможном подписании Дзюбы.