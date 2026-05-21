Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Комментатор Орлов: Россия — не самая лучшая футбольная держав

Комментатор Орлов о «Зените»: нет смысла употреблять хвалебные эпитеты
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» заявил, что нет смысла сильно хвалить петербургский «Зенит» за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сейчас, может быть, нет смысла употреблять слишком хвалебные эпитеты. Все-таки это победа в России, а Россия — не самая лучшая футбольная держава. Я хочу, чтобы мы снизили вот эту тональность», — сказал Орлов.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение «Зенита». При этом «быкам» еще предстоит сразиться в Суперфинале Кубка России с московским «Спартаком» — 24 мая на стадионе «Лужники»

Бронзу завоевал «Локомотив». Клуб уступил ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом, оставшись четвертым и отстав от «Локомотива» на одно очко.

Ранее была названа причина победы «Зенита» в РПЛ.

 
Теперь вы знаете
Лавров о переговорах по Украине, досрочное завершение учебного года и укусы змей. Что нового к утру 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!