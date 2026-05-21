Комментатор Орлов: Россия — не самая лучшая футбольная держав

Футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» заявил, что нет смысла сильно хвалить петербургский «Зенит» за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сейчас, может быть, нет смысла употреблять слишком хвалебные эпитеты. Все-таки это победа в России, а Россия — не самая лучшая футбольная держава. Я хочу, чтобы мы снизили вот эту тональность», — сказал Орлов.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение «Зенита». При этом «быкам» еще предстоит сразиться в Суперфинале Кубка России с московским «Спартаком» — 24 мая на стадионе «Лужники»

Бронзу завоевал «Локомотив». Клуб уступил ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом, оставшись четвертым и отстав от «Локомотива» на одно очко.

Ранее была названа причина победы «Зенита» в РПЛ.