Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Стало известно будущее Сафонова в «ПСЖ», в случае подписания голкипера «Порту»

Сафонов останется в «ПСЖ», если в клуб придет Диогу Кошта
Sarah Meyssonnier/Reuters

«ПСЖ» намерен сохранить российского голкипера Матвея Сафонова, если в клуб перейдет вратарь португальского «Порту» Диогу Кошта, передает Yahoo Sports.

Парижане хотели бы оставить Сафонова , который доказал свою состоятельность и отличается безупречным отношением к делу.

17 мая «ПСЖ» проиграл «Парижу» в чемпионате Франции. Встреча состоялась на стадионе «Жан Буен» в Париже и завершилась поражением «ПСЖ» со счетом 1:2. На 50-й минуте открыл счет нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола. На 76-й минуте полузащитник «Парижа» Алимами Гори сравнял счет. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму Гори оформил дубль и принес «Парижу» победу. Сафонов провел весь матч в воротах.

«Пари Сен-Жермен» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 76 очков в 34 матчах. Сафонов по ходу сезона выиграл конкуренцию у своего конкурента Шевалье.

Ранее Сафонов стал лучшим вратарем среди топ-5 чемпионатов по «сухим» матчам.

 
Теперь вы знаете
Лавров о переговорах по Украине, досрочное завершение учебного года и укусы змей. Что нового к утру 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!