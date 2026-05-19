Сафонов стал лучшим вратарем среди топ-5 чемпионатов по «сухим» матчам

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов является лучшим по проценту матчей без пропущенных голов среди всех вратарей в топ-5 европейских чемпионатах. Об этом пишет Opta Sports.

Сафонов провел в чемпионате Франции 15 матчей, в восьми играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности, что составило 53%. Второе место в рейтинге занял конкурент Сафонова в «ПСЖ» Люка Шевалье, который, по данным источника, отстаёт на 0,3%.

На третьем месте оказался француз Жан Бутез из «Комо», четвертое занял Давид Райя из «Арсенала», а замкнул пятерку лучших Жоан Гарсия из «Барселоны».

17 мая «ПСЖ» проиграл «Парижу» в чемпионате Франции. Встреча состоялась на стадионе «Жан Буен» в Париже и завершилась поражением «ПСЖ» со счетом 1:2. На 50-й минуте открыл счет нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола. На 76-й минуте полузащитник «Парижа» Алимами Гори сравнял счет. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму Гори оформил дубль и принес «Парижу» победу. Сафонов провел весь матч в воротах.

«Пари Сен-Жермен» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 76 очков в 34 матчах. Сафонов по ходу сезона выиграл конкуренцию у своего конкурента Шевалье.

