Агент Тюкавина рассказал об отношении футболиста к назначению Шварца на пост тренера «Динамо»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы игрока «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что его клиент рад новости о том, что Сндро Шварц будет назначен главным тренером команды, передает «Чемпионат».

«Когда Шварц ушёл из «Динамо», Костя говорил: «Если он вернётся, я готов приехать в аэропорт и встретить его». В каждой шутке есть доля шутки», — сказал Сафонов.

Шварц занимал пост главного тренера «Динамо» с октября 2020 года по май 2022-го. При нем команда завоевала бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2021/22, а широкой публике стали известны молодые футболисты Арсен Захарян и Константин Тюкавин. После этого он работал в берлинской «Герте», но был уволен в апреле 2023 года, когда команда занимала последнее место в Бундеслиге. В декабре 2023 года Шварц подписал контракт с американским клубом «Нью-Йорк Ред Буллз».

В завершившимся сезоне Российской премьер-лиги «Динамо» оказалось на седьмой строчке, имея в активе 45 очков. Сначала команду тренировал Валерий Карпин, который был уволен по ходу сезона, после этого клуб стал тренировать Ролан Гусев.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что его разочаровал Валерий Карпин.

 
