Губерниев заявил, что его разочаровал Карпин

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что его разочаровали Фабио Челестини в ЦСКА и Валерий Карпин в «Динамо», передает «Матч ТВ».

«Разочарование сезона — ЦСКА с Челестини. Абсолютно нулевой тренер. Это первое. Второе — меня разочаровал Карпин в «Динамо». В первом круге меня разочаровал Карпин в «Динамо», во втором — Челестини в ЦСКА», — сказал Губерниев.

ЦСКА уволил возглавившего команду перед стартом сезона Фабио Челестини перед финалом Пути РПЛ Кубка России против «Спартака», но уступил в этом матче под руководством назначенного исполняющим обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова (0:1). После этого в игре 29-го тура РПЛ армейцы одержали волевую победу над «Пари НН» (2:1).

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.

Ранее Карпина обвинили в получении откатов в «Динамо».