Футболист Неймар получил травму сразу после вызова в сборную Бразилии на ЧМ

Футболист «Сантоса» Неймар получил травму сразу после вызова в сборную Бразилии на чемпионат мира, передает O Globo.

Неймар получил травму правой икроножной мышцы в матче «Сантоса» против «Куритибы» (0:3). Участие Неймара на чемпионате мира теперь находится под вопросом.

34-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах. На мировом первенстве Бразилия сыграет в одной группе с Марокко, Гаити и Шотландией.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее сообщалось о том, что Неймар не станет капитаном сборной Бразилии на ЧМ-2026.