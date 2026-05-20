Неймар не станет капитаном сборной Бразилии на ЧМ-2026

Hannah Mckay/Reuters

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что бразильский нападающий Неймар не будет капитаном команды на предстоящем чемпионате мира. Об этом пишет Globo.

По данным источника, итальянский специалист также объяснил Неймару, что у него уже есть представление о стартовом составе на турнир, и в этом варианте форвард изначально не значится.

Неймар ранее был капитаном национальной команды на нескольких крупных турнирах, включая чемпионат мира 2022 года в Катаре. В текущем сезоне он выступает за бразильский «Сантос», куда вернулся в начале 2026 года.

34-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах. На мировом первенстве Бразилия сыграет в одной группе с Марокко, Гаити и Шотландией.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Неймар расплакался после попадания на ЧМ-2026.

 
