Хабиб о словах Даны Уайта: я не любитель комментировать каждый мусор

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в своих соцсетях ответил на слова главы промоушена Даны Уайта о том, что он завершил карьеру, потому что заработал много денег.

«Я не любитель комментировать каждый мусор, но когда Дана говорит такие вещи... Это абсолютная ложь, мне никто никогда эти миллионы не давал, и то, что пишут, что я оставил спорт, потому что заработал много денег, — это тоже неправда», — сказал Нурмагомедов.

В октябре 2018 года Хабиб одолел Конора Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. В январе 2026 года Макгрегор вызвал Хабиба на бой.

Ранее Хабиб задолжал Роскомнадзору 300 тысяч рублей.