Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов задолжал Роскомнадзору 300 тысяч рублей, сообщает «Mash на спорте».

Нурмагомедов е оплатил обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете. Хабиб рискует столкнуться с блокировкой счетов.

Хабибу уже блокировали счета в 2024 и 2025 годах.

В октябре 2018 года Хабиб одолел Конора Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. В январе 2026 года Макгрегор вызвал Хабиба на бой.

